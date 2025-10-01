Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • „Ein bisschen Höhenangst hab ich schon“ – Kinder testen neuen Erlebnisspielplatz im Erzgebirge auf Herz und Nieren

In Oberwiesenthal hat am Mittwoch ein Niedrigseilgarten eröffnet. Rosalie Járová (vorn), ihre Mutter Eva und ihre Schwester Natalie haben ihn erkundet.
In Oberwiesenthal hat am Mittwoch ein Niedrigseilgarten eröffnet. Rosalie Járová (vorn), ihre Mutter Eva und ihre Schwester Natalie haben ihn erkundet. Bild: Sebastian Paul
In Oberwiesenthal hat am Mittwoch ein Niedrigseilgarten eröffnet. Rosalie Járová (vorn), ihre Mutter Eva und ihre Schwester Natalie haben ihn erkundet.
In Oberwiesenthal hat am Mittwoch ein Niedrigseilgarten eröffnet. Rosalie Járová (vorn), ihre Mutter Eva und ihre Schwester Natalie haben ihn erkundet. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
„Ein bisschen Höhenangst hab ich schon“ – Kinder testen neuen Erlebnisspielplatz im Erzgebirge auf Herz und Nieren
Von Natalie Süß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Startschuss für eine neue Attraktion am Fichtelberg, diesmal für die Jüngsten: Oberwiesenthal hat jetzt einen Niedrigseilgarten. Bietet er auch etwas für Erwachsene? Der Bürgermeister hat es ausprobiert.

Es schaukelt, es wackelt, es wippt von einer Seite zur anderen. Eins ist klar: Der Parcours verlangt der eigenen Balance einiges ab. Zick-Zack-Steg, Tau-Slalom, Schlaufenbrücke – eine Runde durch den neuen Niedrigseilgarten in Oberwiesenthal ist ein Drahtseilakt, wenn auch auf kindergerechten 80 Zentimetern Höhe.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
26.09.2025
3 min.
Fichtelberg: Nächste Attraktion steht vor Eröffnung
Bastian Kaspert ist Chef der Firma, die die neue Attraktion am Fichtelberg gebaut hat.
Schritt für Schritt wird in Oberwiesenthal das Angebot für Touristen, aber auch für Einheimische ausgebaut. Diesmal sollen sie mitten in den Wald gelockt werden.
Kjell Riedel
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
23.08.2025
3 min.
Neues Freizeitangebot am Fichtelberg eröffnet
Der 1. Beigeordnete des Kreises, Peter Leichsenring, Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch, MTB-Sportler Max Hiemann und Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict (v. l.) bei der feierlichen Eröffnung.
Oberwiesenthal ist um eine Attraktion für den Ganzjahrestourismus reicher. Doch nicht nur das. Am Fichtelberg gab es am Freitag gleich doppelt Grund zur Freude.
Patrick Herrl
Mehr Artikel