„Ein bisschen Höhenangst hab ich schon“ – Kinder testen neuen Erlebnisspielplatz im Erzgebirge auf Herz und Nieren

Annaberg
Startschuss für eine neue Attraktion am Fichtelberg, diesmal für die Jüngsten: Oberwiesenthal hat jetzt einen Niedrigseilgarten. Bietet er auch etwas für Erwachsene? Der Bürgermeister hat es ausprobiert.
Es schaukelt, es wackelt, es wippt von einer Seite zur anderen. Eins ist klar: Der Parcours verlangt der eigenen Balance einiges ab. Zick-Zack-Steg, Tau-Slalom, Schlaufenbrücke – eine Runde durch den neuen Niedrigseilgarten in Oberwiesenthal ist ein Drahtseilakt, wenn auch auf kindergerechten 80 Zentimetern Höhe.
