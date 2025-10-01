„Ein bisschen Höhenangst hab ich schon“ – Kinder testen neuen Erlebnisspielplatz im Erzgebirge auf Herz und Nieren

Startschuss für eine neue Attraktion am Fichtelberg, diesmal für die Jüngsten: Oberwiesenthal hat jetzt einen Niedrigseilgarten. Bietet er auch etwas für Erwachsene? Der Bürgermeister hat es ausprobiert.

Es schaukelt, es wackelt, es wippt von einer Seite zur anderen. Eins ist klar: Der Parcours verlangt der eigenen Balance einiges ab. Zick-Zack-Steg, Tau-Slalom, Schlaufenbrücke – eine Runde durch den neuen Niedrigseilgarten in Oberwiesenthal ist ein Drahtseilakt, wenn auch auf kindergerechten 80 Zentimetern Höhe.