  • „Ein Krimi über Verrat, Verdrängung und tödliches Schweigen“ – Erzgebirgskrimi Nr. 13 hat im August TV-Premiere

Im Raum Annaberg wurden im Frühsommer zwei Teile des „Erzgebirgskrimis“ gedreht.
Im Raum Annaberg wurden im Frühsommer zwei Teile des „Erzgebirgskrimis“ gedreht. Bild: ZDF/Adrian Groß
Im Raum Annaberg wurden im Frühsommer zwei Teile des „Erzgebirgskrimis“ gedreht.
Im Raum Annaberg wurden im Frühsommer zwei Teile des „Erzgebirgskrimis“ gedreht. Bild: ZDF/Adrian Groß
Annaberg
„Ein Krimi über Verrat, Verdrängung und tödliches Schweigen“ – Erzgebirgskrimi Nr. 13 hat im August TV-Premiere
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Über die Grenze“ ist vor über einem Jahr hauptsächlich in Altenberg und Umgebung gedreht worden. Wer bis zur Ausstrahlung nicht warten kann, wird im Internet fündig.

Die Spannung steigt. Noch in diesem Monat läuft die 13. Folge der beliebten ZDF-Reihe „Erzgebirgskrimi“. „Über die Grenze“, so der Titel, wird eine Woche vor Ausstrahlung ins ZDF-Streamingportal gestellt – wie alle Samstagskrimis. Das bestätigt Sabine Dreher vom ZDF-Pressebüro auf Anfrage von „Freie Presse“.
