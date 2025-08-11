„Ein Krimi über Verrat, Verdrängung und tödliches Schweigen“ – Erzgebirgskrimi Nr. 13 hat im August TV-Premiere

„Über die Grenze“ ist vor über einem Jahr hauptsächlich in Altenberg und Umgebung gedreht worden. Wer bis zur Ausstrahlung nicht warten kann, wird im Internet fündig.

Die Spannung steigt. Noch in diesem Monat läuft die 13. Folge der beliebten ZDF-Reihe „Erzgebirgskrimi“. „Über die Grenze“, so der Titel, wird eine Woche vor Ausstrahlung ins ZDF-Streamingportal gestellt – wie alle Samstagskrimis. Das bestätigt Sabine Dreher vom ZDF-Pressebüro auf Anfrage von „Freie Presse“. Die Spannung steigt. Noch in diesem Monat läuft die 13. Folge der beliebten ZDF-Reihe „Erzgebirgskrimi“. „Über die Grenze“, so der Titel, wird eine Woche vor Ausstrahlung ins ZDF-Streamingportal gestellt – wie alle Samstagskrimis. Das bestätigt Sabine Dreher vom ZDF-Pressebüro auf Anfrage von „Freie Presse“.