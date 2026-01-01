Ein Neujahrsbaby und fünfmal Nachwuchs zu Silvester im Erzgebirge

In den drei Geburtsstationen in den Kliniken im Erzgebirgskreis gab es zum Jahresabschluss und zum Jahresstart freudige Ereignisse. Am 1. Januar kam bis zum frühen Abend in den drei Häusern ein Kind auf die Welt.

Fünf Silvesterbabys melden die Geburtsstationen der Krankenhäuser in Annaberg-Buchholz, Zschopau und Aue. Zudem gab es in der Kreisstadt am Neujahrstag einen Neuankömmling.