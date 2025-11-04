„Ein Riesenschritt für die nächsten Jahre“ – Feuerwehren am Fichtelberg bekommen neue Technik

Annaberg
Der Stadtrat von Oberwiesenthal hat gerade den Auftrag für ein Spezialfahrzeug erteilt. Nicht der einzige Neuzugang, auf den sich die Kameraden freuen.
Gute Nachrichten für die Feuerwehrleute am Fichtelberg. Deren technische Ausstattung wird sich in den nächsten Jahren spürbar verbessern. „Wir werden höchst flexibel für verschiedene Einsatzlagen ausgerüstet sein, und wir machen insgesamt einen Riesenschritt für die nächsten zehn bis 15 Jahre“, sagt dazu Oberwiesenthals...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.