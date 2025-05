Einbruch im Erzgebirge: Dampfmaschinen, Dampfmaschinenmodelle und Waggons von Modelleisenbahnen gestohlen

In einer Werkstatt in Ehrenfriedersdorf haben unbekannte Täter am Wochenende Beute im Wert von mehreren Tausend Euro gemacht.

In einer Werkstatt in Ehrenfriedersdorf haben Einbrecher am Wochenende Beute in Höhe von mehreren Tausend Euro gemacht. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag in einer Pressemeldung mit. Laut Polizeibericht sind die unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Freitagmittag, 12.30 Uhr, und Montagvormittag, 9.30 Uhr, durch das Entfernen...