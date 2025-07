Einbruchsserie im Erzgebirge und neue Fälle: Täter erbeuten Silbermünzen

Die Urlaubszeit nutzen Einbrecher aus. So berichtete die Polizei am Sonnabend von neuen Straftaten.

Zwönitz, Olbernhau, Schneeberg. Nach mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäuser und Firmen haben Einbrecher auch in Annaberg-Buchholz zugeschlagen. Zwei Fälle wurden erst jetzt bei der Polizei angezeigt. Nach erster Sichtung fehlen Silbermünzen, eine Playstation 3 und diverse Einrichtungsgegenstände, heißt es von der Polizei am Sonnabend. Die...