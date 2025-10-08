Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand

Annaberg
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Es ist ungewöhnlich ruhig in den Praxisräumen der Kanzlers. Kein ständiges Telefonklingeln im Anmeldezimmer. Keine Eltern, die ihre kranken Kinder tröstend in den Armen halten und auf Hilfe warten. Keine Steppkes, die sich die Zeit mit Spielen vertreiben. Stattdessen sind die Zimmer leergeräumt. Vereinzelt stehen noch Kisten mit Spielzeug und...
