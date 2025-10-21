„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge

Annaberg
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Siegfried Meßner ist ein engagierter Bürger. Regelmäßig weist der Steinbacher auf Probleme und Missstände in Jöhstadt und den Ortsteilen hin. Ein Missstand, der zugleich ein Schandfleck ist, lastet ihm besonders auf der Seele. Und das inzwischen schon seit rund 30 Jahren.
