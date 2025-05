Eingestaubt? Wieso junge Menschen im Erzgebirge alte Handwerkskunst erlernen wollen

Klöppeln ist weder eingestaubt noch altbacken, finden die jungen Thumer Klöpplerinnen. Doch was macht den Reiz der alten Handwerkstechnik aus und was gefällt ihnen daran?

Wer sagt, dass Klöppeln und Schnitzen nur etwas für alte Menschen ist, der war noch nie im Erzgebirge und noch nie in den Räumen der Schnitzer und Klöppler in Thum. Wie auch in zahlreichen anderen Vereinen wird auch dort sehr viel Wert auf die Nachwuchsarbeit gelegt. Denn die Tradition ist wichtig, ist man sich in dem Verein einig, der im...