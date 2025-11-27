Einkaufen im Erzgebirge: Warum eine gestandene Geschäftsfrau noch einmal neu durchstartet

Eine Reise nach Italien hat das Leben von Eileen Böttcher aus Annaberg-Buchholz verändert. Sie hat sich verliebt. Eine Liebe, die bis heute anhält und sie zu einem mutigen Schritt inspiriert hat.

Eileen Böttcher verkauft italienische Mode – mitten im Erzgebirge. Fast am Ende der Buchholzer Straße, der Einkaufsmeile in der Annaberger Altstadt. Seit mehr als 15 Jahren betreibt sie dort ihr Geschäft, das bis heute keinen Namen hat. Trotzdem läuft es gut. So hat sie sich jetzt an ein Vorhaben gewagt, für das sie mitunter selbst in der...