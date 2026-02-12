MENÜ
Bei den Führungen durch den Olympiastützpunkt werden auch die Sportanlagen besichtigt. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Bei den Führungen durch den Olympiastützpunkt werden auch die Sportanlagen besichtigt. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Einmalige Chance: Führungen durch Olympiastützpunkt im Erzgebirge
Redakteur
Von Holk Dohle
Die Stadt Oberwiesenthal öffnet im Februar und März den Olympiastützpunkt für Führungen. Teilnehmer erhalten Einblicke in das Training und besichtigen Internat, Schule und Sportanlagen.

Die Stadt Oberwiesenthal bietet im Februar und März Führungen durch den Olympiastützpunkt an. „Die Teilnehmer erhalten Einblicke in das Training und besichtigen Internat, Schule und Sportanlagen. Ein Highlight ist die Möglichkeit, den Rennrodel-Start selbst zu erleben“, kündigt Eventmanager Steve Görner an. Die etwa 90-minütigen...
