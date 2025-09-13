Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Türmerin Marit Melzer gewährt am Sonntag wenig bekannte Einblicke in die Sankt-Annen-Kirche in Annaberg-Buchholz.
Türmerin Marit Melzer gewährt am Sonntag wenig bekannte Einblicke in die Sankt-Annen-Kirche in Annaberg-Buchholz. Bild: Sebastian Paul/Archiv
Türmerin Marit Melzer gewährt am Sonntag wenig bekannte Einblicke in die Sankt-Annen-Kirche in Annaberg-Buchholz.
Türmerin Marit Melzer gewährt am Sonntag wenig bekannte Einblicke in die Sankt-Annen-Kirche in Annaberg-Buchholz. Bild: Sebastian Paul/Archiv
Annaberg
Einmalige Einblicke: Das ist zum Tag des offenen Denkmals im Erzgebirge los
Von unseren Redakteuren
In ein Schlösschen blicken, eine Gruft entdecken und durch eine alte Fabrik wandeln: Der Tag des offenen Denkmals am 14. September gewährt im Erzgebirge seltene Einblicke in Geschichte und Gemäuer. „Freie Presse“ hat sechs Tipps parat.

Den Tag des offenen Denkmals gibt es europaweit seit 1993. Im Erzgebirgskreis werden am Sonntag Denkmale geöffnet, die in der Regel der Öffentlichkeit nicht uneingeschränkt zugänglich sind. „Freie Presse“ hat eine Auswahl zusammengestellt.
Das könnte Sie auch interessieren
13:28 Uhr
2 min.
ZEW-Index überrascht: Hoffnung für Autobranche und Chemie
Börsianer schauen überraschend optimistisch auf die deutsche Wirtschaft (Archivbild)
Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise, doch Finanzexperten schöpfen Zuversicht. Gerade für exportorientierte Branchen, darunter deutsche Schlüsselindustrien, sehen sie bessere Aussichten.
10.09.2025
4 min.
Historische Schätze und Gräber: Das können Besucher beim Tag des offenen Denkmals entdecken
Beim Tag des offenen Denkmals öffnen sich im Schloss Rochlitz die Türen zur Mittelalter-Küche.
Geheimnisvolle Türen öffnen, Verliese entdecken und über Friedhöfe wandeln: Der Tag des offenen Denkmals am 14. September gewährt seltene Einblicke in Geschichte und Gemäuer. Eine Auswahl.
Julia Czaja
09.09.2025
3 min.
Einblicke in sonst Verborgenes: Das ist zum Tag des offenen Denkmals im Raum Stollberg los
Das Stampfwerk der Knochenstampfe Zwönitz zermahlte Tierknochen zu Dünger.
Wie spannend Geschichte sein kann, lässt sich am Tag des offenen Denkmals erleben. Blicke hinter die Kulissen sind im Raum Stollberg möglich – und ein ganz besonderes Instrument spielt.
Katrin Hofmann
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:28 Uhr
6 min.
Israels Militär beginnt Bodenoffensive in Stadt Gaza
Das israelische Militär rückt auf die Stadt Gaza vor.
Das Militär rückt in Richtung des Stadtzentrums von Gaza vor. Nach schweren Angriffen ist von Dutzenden Toten die Rede. In der Stadt befinden sich noch Hunderttausende Zivilisten.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
Mehr Artikel