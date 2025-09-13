Einmalige Einblicke: Das ist zum Tag des offenen Denkmals im Erzgebirge los

In ein Schlösschen blicken, eine Gruft entdecken und durch eine alte Fabrik wandeln: Der Tag des offenen Denkmals am 14. September gewährt im Erzgebirge seltene Einblicke in Geschichte und Gemäuer. „Freie Presse“ hat sechs Tipps parat.

Den Tag des offenen Denkmals gibt es europaweit seit 1993. Im Erzgebirgskreis werden am Sonntag Denkmale geöffnet, die in der Regel der Öffentlichkeit nicht uneingeschränkt zugänglich sind. „Freie Presse" hat eine Auswahl zusammengestellt.