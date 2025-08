Einstiger Bahnhof im Erzgebirge wird zur Partyzone

Der Jugendclub Jahnsbach veranstaltet am Wochenende ein Sommerfest. Auf dem Programm steht Unterhaltung für Jung und Alt.

Ein Sommerfest wird am Wochenende in Jahnsbach gefeiert. Dazu lädt der Jugendclub aufs Gelände des einstigen Bahnhofs ein. Die Party im Festzelt auf dem erst vor Kurzem umfassend sanierten Areal mit seinen markanten Gebäuden beginnt am Freitagabend, 20 Uhr mit DJ NK Featuring DJ B-Mexx.