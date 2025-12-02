Eintrag ins Goldene Buch: Unternehmer aus dem Erzgebirge mit hoher Auszeichnung gewürdigt

Er steht für Pioniergeist, wirtschaftlichen Erfolg und soziales Engagement. Nun wurde dem IDT-Gründer Wolfgang Notter in Annaberg-Buchholz eine besondere Ehre zuteil.

Ein goldener Moment für eine große Persönlichkeit im Erzgebirge: Wolfgang Notter ist in Annaberg-Buchholz für sein Engagement mit einer hohen Auszeichnung gewürdigt worden. Der Unternehmer durfte sich im Goldene Buch der Bergstadt verewigen. Eine Auszeichnung als besondere Anerkennung für herausragende Persönlichkeiten, betont...