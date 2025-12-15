Eisenbahnfans im Erzgebirge bringen alte Dampflok in Schuss: Selbst ein Einfahrtsignal gehört zur Szenerie

Die Modelleisenbahner von Geyer haben viel Arbeit in eine Schmalspurlok investiert. Im Dezember öffnen sie auch den Lokschuppen mit ihrer Modellbahnanlage mehrfach für Besucher.

Einst ist sie durch Geyer geschnauft, nun steht die alte Dampflok samt Personen- und Packwagen seit Jahrzehnten als Denkmal der Verkehrsgeschichte am ehemaligen Bahnhof in Geyer. In diesem Jahr haben die Mitstreiter des örtlichen Modelleisenbahnclubs viel Zeit und Arbeit in die alte Technik investiert, zu der auch Details wie ein Einfahrtsignal...