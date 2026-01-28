MENÜ
Ladislav Zikmund (l.) und Gregory Kreutzer waren zu Gast in der Privaten Oberschule Geyer.
Ladislav Zikmund (l.) und Gregory Kreutzer waren zu Gast in der Privaten Oberschule Geyer. Bild: Sebastian Paul
Nach dem Englisch-Unterricht mit den zwei Eispiraten waren Autogramme gefragt.
Nach dem Englisch-Unterricht mit den zwei Eispiraten waren Autogramme gefragt. Bild: Sebastian Paul
Ladislav Zikmund (r.) und Gregory Kreutzer in der Gesprächsrunde mit den Zehntklässlern der Privaten Oberschule Geyer.
Ladislav Zikmund (r.) und Gregory Kreutzer in der Gesprächsrunde mit den Zehntklässlern der Privaten Oberschule Geyer. Bild: Sebastian Paul
Ladislav Zikmund kehrte nach 71 Tagen Verletzungspause am Sonntag gegen Freiburg in den Kader der Eispiraten Crimmitschau zurück.
Ladislav Zikmund kehrte nach 71 Tagen Verletzungspause am Sonntag gegen Freiburg in den Kader der Eispiraten Crimmitschau zurück. Bild: Andreas Kretschel
Annaberg
Eispiraten plaudern mit Schülern im Erzgebirge: Wie Eishockey-Profis im Englisch-Unterricht ankommen
Von Annett Honscha
Schüler der Privaten Oberschule Geyer trafen auf Ladislav Zikmund und Gregory Kreutzer vom Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau. Es gab viele Fragen und teils überraschende Antworten.

Zwei Eishockey-Profis von den Eispiraten Crimmitschau sind am Dienstag im Erzgebirge begrüßt worden. Stürmer Ladislav Zikmund und Verteidiger Gregory Kreutzer waren in der Privaten Oberschule Geyer zu Gast. Zikmund hatte erst am Sonntag nach 71 Tagen Verletzungspause sein Comeback beim Eishockey-Zweitligisten erlebt.
