Eispiraten plaudern mit Schülern im Erzgebirge: Wie Eishockey-Profis im Englisch-Unterricht ankommen

Schüler der Privaten Oberschule Geyer trafen auf Ladislav Zikmund und Gregory Kreutzer vom Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau. Es gab viele Fragen und teils überraschende Antworten.

Zwei Eishockey-Profis von den Eispiraten Crimmitschau sind am Dienstag im Erzgebirge begrüßt worden. Stürmer Ladislav Zikmund und Verteidiger Gregory Kreutzer waren in der Privaten Oberschule Geyer zu Gast. Zikmund hatte erst am Sonntag nach 71 Tagen Verletzungspause sein Comeback beim Eishockey-Zweitligisten erlebt.