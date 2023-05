Elterlein: 66-Jährige übersteht schweren Unfall mit leichten Verletzungen

Auf der Scheibenberger Straße in Elterlein hat sich am Montagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich eine 66-jährige Autofahrerin nach Angaben der Polizei glücklicherweise aber nur leichte Verletzungen zugezogen hat. Laut einem Polizeisprecher war die Frau gegen 17.30 Uhr in einem Skoda auf der Scheibenberger Straße in Richtung...