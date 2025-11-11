Elternbeiträge in Geyer steigen teilweise: Welche Kosten ab 2026 anfallen

Eltern müssen für die Betreuung von Krippen- und Kindergartenkindern ab Januar mehr zahlen. Der Höchstbetrag bleibt aber monatlich unter 300 Euro. Im Rat gab es eine Anregung.

