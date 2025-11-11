Elternbeiträge in Geyer steigen teilweise: Welche Kosten ab 2026 anfallen

Annaberg
Eltern müssen für die Betreuung von Krippen- und Kindergartenkindern ab Januar mehr zahlen. Der Höchstbetrag bleibt aber monatlich unter 300 Euro. Im Rat gab es eine Anregung.
Ab Januar müssen Eltern für die Kinderbetreuung in kommunalen Einrichtungen von Geyer zum Teil mehr zahlen. Die Elternbeiträge steigen für Krippe und Kindergarten, im Hort bleibt die Summe stabil.
