Ende der Ferienzeit: Bäder im Erzgebirge erleben Besucherandrang

Annaberg
Volle Schwimmbäder, gut gelaunte Bademeister: In den Freizeitbädern des Erzgebirges ist zum Ende der Ferienzeit jede Menge los gewesen. Teilweise bildeten sich am Eingang sogar lange Schlangen.
Draußen ist es kalt. Doch wohin bei diesem tristen Winterwetter? Richtig: Einfach schon mal Sommer, Wasser, Wärme. Im Erzgebirge ist das nicht so schwer. „Freie Presse“ hat sich mal in den Bädern der Region umgeschaut.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.