Ende der Ferienzeit: Bäder im Erzgebirge erleben Besucherandrang

Volle Schwimmbäder, gut gelaunte Bademeister: In den Freizeitbädern des Erzgebirges ist zum Ende der Ferienzeit jede Menge los gewesen. Teilweise bildeten sich am Eingang sogar lange Schlangen.

Draußen ist es kalt. Doch wohin bei diesem tristen Winterwetter? Richtig: Einfach schon mal Sommer, Wasser, Wärme. Im Erzgebirge ist das nicht so schwer. „Freie Presse" hat sich mal in den Bädern der Region umgeschaut.