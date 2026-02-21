Ende der Ferienzeit: Bäder im Erzgebirge erleben Besucherandrang

MENÜ
Macht Laune: Frank und Donna Pfenniger aus Oelsnitz im Actinon in Bad Schlema.
Macht Laune: Frank und Donna Pfenniger aus Oelsnitz im Actinon in Bad Schlema.
Das Freizeitbad Greifensteine in Geyer: Besonders beliebt ist das Wellenbecken.
Das Freizeitbad Greifensteine in Geyer: Besonders beliebt ist das Wellenbecken.
Um die 500 Gäste sind am frühen Samstagnachmittag im Marienberger Erlebnisbad Aqua Marien. Charlie Reichel, Fachangestellter für Bäderbetrieb, schaut nach dem Rechten.
Um die 500 Gäste sind am frühen Samstagnachmittag im Marienberger Erlebnisbad Aqua Marien. Charlie Reichel, Fachangestellter für Bäderbetrieb, schaut nach dem Rechten.
Tina, Matheo, Nevis und Felice Knuth (von links) aus Potsdam am Samstag in den Badegärten Eibenstock.
Tina, Matheo, Nevis und Felice Knuth (von links) aus Potsdam am Samstag in den Badegärten Eibenstock.
Volle Schwimmbäder, gut gelaunte Bademeister: In den Freizeitbädern des Erzgebirges ist zum Ende der Ferienzeit jede Menge los gewesen. Teilweise bildeten sich am Eingang sogar lange Schlangen.

Draußen ist es kalt. Doch wohin bei diesem tristen Winterwetter? Richtig: Einfach schon mal Sommer, Wasser, Wärme. Im Erzgebirge ist das nicht so schwer. „Freie Presse“ hat sich mal in den Bädern der Region umgeschaut.
