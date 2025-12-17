MENÜ
Bei den Arbeiten, hier ein Foto vom Oktober, wurde auch eine 95 Meter lange Straßenstützwand einschließlich fünf Anliegerbrücken neu gebaut.
Bei den Arbeiten, hier ein Foto vom Oktober, wurde auch eine 95 Meter lange Straßenstützwand einschließlich fünf Anliegerbrücken neu gebaut. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Endlich: Straße im Erzgebirge nach eineinhalb Jahren wieder befahrbar
Von Holk Dohle
Die Bauarbeiten an der S 232 in Ehrenfriedersdorf werden beendet. Während der im April 2024 begonnenen Maßnahme führten Starkregenereignisse immer wieder zu Verzögerungen. Eine neue Sperrung ist in Sicht.

Endlich: Die Bauarbeiten an der Staatsstraße 232 in Ehrenfriedersdorf werden am Freitag, 19. Dezember, beendet. Nach mehr als eineinhalb Jahren wird die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit. Obwohl es während der am 2. April 2024 begonnenen Arbeiten aufgrund mehrerer...
