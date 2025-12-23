Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: So ist der Stand der Ermittlungen

Annaberg
Rund ums Erzgebirgsklinikum hat es zuletzt viele negative Schlagzeilen gegeben. Gegen einen Mediziner stehen massive Vorwürfe im Raum. Hat er sich dazu geäußert?
Die Entlassung des Chefarztes der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz hat für Aufsehen gesorgt. Das ist acht Wochen her. Wenige Tage nach dieser Meldung leitete die Staatsanwaltschaft Chemnitz gegen den Mediziner ein Ermittlungsverfahren ein – unter anderem wegen des Verdachts der...
