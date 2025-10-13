Erneuter Streik in Rettungswache im Erzgebirge geplant

Annaberg
Beschäftigte der DRK-Rettungswache in Geyer sind am Dienstag zum Streik aufgerufen. Gestreikt werden soll aber nicht vor Ort. Was das für Patienten bedeutet.
Die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte der DRK-Rettungswache in Geyer für Dienstag zum Streik auf. Es ist laut Gewerkschaftssekretärin Sina Rothe die einzige Einrichtung im Erzgebirgskreis, die an diesem Tag bestreikt werden soll. Geplant ist das von 5.30 bis 22 Uhr
