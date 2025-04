Erster Lockdown vor fünf Jahren: Die Corona-Pandemie im Erzgebirge in Bildern

Es waren Einschränkungen und Auflagen wie niemals zuvor in der Bundesrepublik: Um die erste Corona-Welle unter Kontrolle zu bringen, mussten auch im Erzgebirge 2020 Einrichtungen wochenlang schließen. „Freie Presse“ blickt auf die Zeit zurück - in Bildern.

Kinos, Fitnessstudios und Bäder zu, Veranstaltungen abgesagt, der Ausgang beschränkt: Vor fünf Jahren wurde das Alltagsleben in Deutschland und im Erzgebirge im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus in beispielloser Weise heruntergefahren. Mit Beschlüssen am 16. und 22. März 2020 verhängten Bund und Länder einen ersten Lockdown, um...