„Erz-Böhmische Blasmusik“ spielt im Amtsgerichtssaal auf

Annaberg
Von weihnachtlichen Weisen über bergmännisches Liedgut bis hin zu böhmischen Melodien – das Konzert in Königswalde hat eine Menge zu bieten. Der Vorverkauf läuft.
Zum nachweihnachtlichen Konzert lädt das Ensemble „Erz-Böhmische Blasmusik“ für Sonntag in den Amtsgerichtssaal in Königswalde ein. Bevor mit Mariä Lichtmess am 2. Februar die Weihnachtszeit endet, spielt das Orchester unter Leitung von Andreas Frank ab 14.30 Uhr weihnachtliche Weisen und Winterlieder sowie bergmännisches Liedgut. Nach...
