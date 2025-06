Erzgebirge: 17-Jährige stürzt mit MZ-Leichtkraftrad und verletzt sich schwer

Bei einem Unfall in Ehrenfriedersdorf stieß eine Kradfahrerin mit einem Skoda zusammen. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus.

Eine Motorradfahrerin (17) ist bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Ehrenfriedersdorf schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, fuhr die junge Frau mit einem MZ-Leichtkraftrad im verkehrsberuhigten Bereich vor einem Wohnblock an der Max-Wenzel-Straße über den abgesenkten Bordstein nach links weiter auf die...