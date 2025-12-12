Erzgebirge: 88-jähriger Opel-Fahrer übersteht nächtlichen Unfall glimpflich

Der Autofahrer war gegen 1.35 Uhr auf dem Barbara-Uthmann-Ring in Annaberg-Buchholz unterwegs und kam von der Fahrbahn ab. Was dann passierte.

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer bei einem Unfall, der sich in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in einem Wohngebiet in Annaberg-Buchholz ereignet hat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag in einem Pressebericht mitteilte, war der 88-jährige Fahrer gegen 1.35 Uhr mit seinem Opel auf dem Barbara-Uthmann-Ring unterwegs. Dabei kam...