Erzgebirge: Agentur für Arbeit spendet für krebskranke Kinder und Tierheime

Annaberg
Bei einer vorweihnachtlichen Spendenaktion sammelten Mitarbeitende der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz fast 2000 Euro. Welche Projekte werden konkret unterstützt?
Mitarbeitende der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz haben bei einer vorweihnachtlichen Spendenaktion fast 2000 Euro gesammelt. Das Geld wurde an den Verein „Thom hilft“ sowie an Tierheime in Annaberg und Stollberg übergeben. Das teilte die Agentur für Arbeit mit.
