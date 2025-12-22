Erzgebirge: Agentur für Arbeit spendet für krebskranke Kinder und Tierheime

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jessika Pfüller (l.) und Ivonne Czekala von der Arbeitsagentur Annaberg-Buchholz überreichten die Spendensumme an Thomas Hänel vom Projekt „Thom hilft“, das den Elternverein krebskranker Kinder Chemnitz unterstützt.
Jessika Pfüller (l.) und Ivonne Czekala von der Arbeitsagentur Annaberg-Buchholz überreichten die Spendensumme an Thomas Hänel vom Projekt „Thom hilft“, das den Elternverein krebskranker Kinder Chemnitz unterstützt. Bild: Simone Heinrich/Arbeitsagentur
Cathleen Schäfer (l.), Steffen Richter (rechts) von der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz und Susann Scheibner bei der Scheckübergabe an das Tierheims Waldfrieden in Stollberg.
Cathleen Schäfer (l.), Steffen Richter (rechts) von der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz und Susann Scheibner bei der Scheckübergabe an das Tierheims Waldfrieden in Stollberg. Bild: Simone Heinrich/Arbeitsagentur
Jeannette Freitag (l.) und Denny Dehne (2. v. r.), beide von der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz, übergaben den Spendenscheck an die Leiterin des Tierheimes Neu Amerika, Peggy Kreher.
Jeannette Freitag (l.) und Denny Dehne (2. v. r.), beide von der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz, übergaben den Spendenscheck an die Leiterin des Tierheimes Neu Amerika, Peggy Kreher. Bild: Simone Heinrich/Arbeitsagentur
Jessika Pfüller (l.) und Ivonne Czekala von der Arbeitsagentur Annaberg-Buchholz überreichten die Spendensumme an Thomas Hänel vom Projekt „Thom hilft“, das den Elternverein krebskranker Kinder Chemnitz unterstützt.
Jessika Pfüller (l.) und Ivonne Czekala von der Arbeitsagentur Annaberg-Buchholz überreichten die Spendensumme an Thomas Hänel vom Projekt „Thom hilft“, das den Elternverein krebskranker Kinder Chemnitz unterstützt. Bild: Simone Heinrich/Arbeitsagentur
Cathleen Schäfer (l.), Steffen Richter (rechts) von der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz und Susann Scheibner bei der Scheckübergabe an das Tierheims Waldfrieden in Stollberg.
Cathleen Schäfer (l.), Steffen Richter (rechts) von der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz und Susann Scheibner bei der Scheckübergabe an das Tierheims Waldfrieden in Stollberg. Bild: Simone Heinrich/Arbeitsagentur
Jeannette Freitag (l.) und Denny Dehne (2. v. r.), beide von der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz, übergaben den Spendenscheck an die Leiterin des Tierheimes Neu Amerika, Peggy Kreher.
Jeannette Freitag (l.) und Denny Dehne (2. v. r.), beide von der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz, übergaben den Spendenscheck an die Leiterin des Tierheimes Neu Amerika, Peggy Kreher. Bild: Simone Heinrich/Arbeitsagentur
Annaberg
Erzgebirge: Agentur für Arbeit spendet für krebskranke Kinder und Tierheime
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einer vorweihnachtlichen Spendenaktion sammelten Mitarbeitende der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz fast 2000 Euro. Welche Projekte werden konkret unterstützt?

Mitarbeitende der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz haben bei einer vorweihnachtlichen Spendenaktion fast 2000 Euro gesammelt. Das Geld wurde an den Verein „Thom hilft“ sowie an Tierheime in Annaberg und Stollberg übergeben. Das teilte die Agentur für Arbeit mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
11:00 Uhr
1 min.
Frequenzweihnacht im „Weltecho“ Chemnitz
Die Frequenzweihnacht bringt am 24. Dezember elektronische Klänge ins Chemnitzer Weltecho. Seit fast drei Jahrzehnten zieht sie Fans an. Welche Künstler stehen diesmal auf der Bühne?
Babette Philipp
11:00 Uhr
3 min.
Problemfall im Erzgebirge gelöst – Sanierte Halle hat nun sogar einen Namen
Endlich wieder Sportunterricht in der Elterleiner Turnhalle – auch für diese Erstklässler aus der benachbarten Grundschule.
Nachdem es mit der Sporthalle an der Grundschule in Elterlein über Jahre nur bergab gegangen ist, gibt es nun Grund zur Freude. Zuvor sorgten allerdings Vandalen noch einmal für Frust.
Kjell Riedel
12:24 Uhr
1 min.
Erzgebirge: Arbeitsagentur auch über Feiertage online erreichbar
Die Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz bleibt rund um die Feiertage digital erreichbar.
Die Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz sowie die Geschäftsstellen Aue und Stollberg bieten rund um die Feiertage einen umfangreichen E-Service an. Was alles geht.
Holk Dohle
28.11.2025
2 min.
Erzgebirgskreis: Arbeitslosenquote steigt auf 5,6 Prozent – Verarbeitendes Gewerbe und Verkauf besonders betroffen
Im November haben sich 670 Menschen direkt aus einer Erwerbstätigkeit arbeitslos gemeldet.
Die Agentur für Arbeit meldet mehr Arbeitslose im Erzgebirge. Der Anstieg betrifft vor allem das verarbeitende Gewerbe. Welche Branchen sind noch betroffen?
Holk Dohle
Mehr Artikel