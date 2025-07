Erzgebirge: Atemalkoholtest ergibt bei Fahrer 1,38 Promille

Nach der Kontrolle in Ehrenfriedersdorf folgte für einen Mann unter anderem eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ehrenfriedersdorf.

Seinen Führerschein los ist ein 43-Jähriger, nachdem er am späten Abend des 3. Juli von der Polizei kontrolliert worden ist. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitgeteilt hat, hielten die Beamten gegen 22.35 Uhr nahe der Annaberger Straße (Bundesstraße 95) im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen VW an. Dabei nahmen sie Alkoholgeruch bei dem 43-jährigen Fahrer wahr. Ein bei dem Mann vorgenommener Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Für den deutschen Staatsangehörigen folgten im Anschluss eine Blutentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheines sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, heißt es in der Pressemitteilung der Polizeidirektion Chemnitz abschließend. (bz)