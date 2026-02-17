MENÜ
Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro.
Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro.
Annaberg
Erzgebirge: Audi gerät ins Schleudern und rammt zwei parkende Autos
Redakteur
Von Holk Dohle
Ein 24-jähriger Audi-Fahrer hat in Sehma auf schneebedeckter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Drei Autos wurden beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt.

Ein 24-jähriger Audi-Fahrer hat in der Nacht zu Dienstag in Sehma auf schneebedeckter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und zwei geparkte Autos gerammt. Das teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit. Der Mann war gegen 0.15 Uhr auf der Karlsbader Straße in Richtung Cunersdorf unterwegs, als der Audi ins Schleudern geriet und gegen...
