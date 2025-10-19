Erzgebirge: Audi und Mercedes kollidieren – 30.000 Euro Schaden

In Ehrenfriedersdorf ist es zu einem Unfall gekommen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

In Ehrenfriedersdorf hat sich am Samstagvormittag ein Verkehrsunfall ereignet. Angaben der zuständigen Polizeidirektion Chemnitz zufolge wurden zwei Personen leicht verletzt. Sie mussten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. In Ehrenfriedersdorf hat sich am Samstagvormittag ein Verkehrsunfall ereignet. Angaben der zuständigen Polizeidirektion Chemnitz zufolge wurden zwei Personen leicht verletzt. Sie mussten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.