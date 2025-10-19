Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Ehrenfriedersdorf hat sich ein Unfall ereignet.
In Ehrenfriedersdorf hat sich ein Unfall ereignet.
Annaberg
Erzgebirge: Audi und Mercedes kollidieren – 30.000 Euro Schaden
Redakteur
Von Georg Müller
In Ehrenfriedersdorf ist es zu einem Unfall gekommen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

In Ehrenfriedersdorf hat sich am Samstagvormittag ein Verkehrsunfall ereignet. Angaben der zuständigen Polizeidirektion Chemnitz zufolge wurden zwei Personen leicht verletzt. Sie mussten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.
