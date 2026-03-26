Erzgebirge Aue: Schuldet der Abstiegskandidat dem Landkreis bald 1 Million Euro?

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Steigt der FC Erzgebirge aus der Dritten Liga ab, wird die Pacht fürs Erzgebirgsstadion neu verhandelt. So steht’s im Vertrag mit dem Landkreis, der Millionen Euro investierte.
Steigt der FC Erzgebirge aus der Dritten Liga ab, wird die Pacht fürs Erzgebirgsstadion neu verhandelt. So steht’s im Vertrag mit dem Landkreis, der Millionen Euro investierte. Foto: Niko Mutschmann
In der Juni-Sitzung des Kreistags bat der damalige FCE-Präsident Roland Frötschner (l.) um finanzielle Unterstützung. Begleitet wurde er von Vorstandsmitglied Volker Schmidt und dem stellvertretenden Aufsichtsratschef Henry Sobieraj (r.). Schmidt und Frötschner haben ihre Posten inzwischen geräumt.
In der Juni-Sitzung des Kreistags bat der damalige FCE-Präsident Roland Frötschner (l.) um finanzielle Unterstützung. Begleitet wurde er von Vorstandsmitglied Volker Schmidt und dem stellvertretenden Aufsichtsratschef Henry Sobieraj (r.). Schmidt und Frötschner haben ihre Posten inzwischen geräumt. Foto: Katrin Kablau/Archiv
Mitgliedsbeiträge, Ticketeinnahmen und Sponsoring seien laut Vereinsvorstand als Einnahmequelle weitgehend ausgeschöpft.
Mitgliedsbeiträge, Ticketeinnahmen und Sponsoring seien laut Vereinsvorstand als Einnahmequelle weitgehend ausgeschöpft. Foto: Niko Mutschmann
Zu Saisonbeginn verkaufte der FC Erzgebirge für drei Jahre das Namensrecht des Erzgebirgsstadions an einen Energiedienstleister.
Zu Saisonbeginn verkaufte der FC Erzgebirge für drei Jahre das Namensrecht des Erzgebirgsstadions an einen Energiedienstleister. Foto: Niko Mutschmann
Steigt der FC Erzgebirge aus der Dritten Liga ab, wird die Pacht fürs Erzgebirgsstadion neu verhandelt. So steht’s im Vertrag mit dem Landkreis, der Millionen Euro investierte.
Steigt der FC Erzgebirge aus der Dritten Liga ab, wird die Pacht fürs Erzgebirgsstadion neu verhandelt. So steht’s im Vertrag mit dem Landkreis, der Millionen Euro investierte. Foto: Niko Mutschmann
In der Juni-Sitzung des Kreistags bat der damalige FCE-Präsident Roland Frötschner (l.) um finanzielle Unterstützung. Begleitet wurde er von Vorstandsmitglied Volker Schmidt und dem stellvertretenden Aufsichtsratschef Henry Sobieraj (r.). Schmidt und Frötschner haben ihre Posten inzwischen geräumt.
In der Juni-Sitzung des Kreistags bat der damalige FCE-Präsident Roland Frötschner (l.) um finanzielle Unterstützung. Begleitet wurde er von Vorstandsmitglied Volker Schmidt und dem stellvertretenden Aufsichtsratschef Henry Sobieraj (r.). Schmidt und Frötschner haben ihre Posten inzwischen geräumt. Foto: Katrin Kablau/Archiv
Mitgliedsbeiträge, Ticketeinnahmen und Sponsoring seien laut Vereinsvorstand als Einnahmequelle weitgehend ausgeschöpft.
Mitgliedsbeiträge, Ticketeinnahmen und Sponsoring seien laut Vereinsvorstand als Einnahmequelle weitgehend ausgeschöpft. Foto: Niko Mutschmann
Zu Saisonbeginn verkaufte der FC Erzgebirge für drei Jahre das Namensrecht des Erzgebirgsstadions an einen Energiedienstleister.
Zu Saisonbeginn verkaufte der FC Erzgebirge für drei Jahre das Namensrecht des Erzgebirgsstadions an einen Energiedienstleister. Foto: Niko Mutschmann
Annaberg
Erzgebirge Aue: Schuldet der Abstiegskandidat dem Landkreis bald 1 Million Euro?
Von Katrin Kablau und Kjell Riedel
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FC Erzgebirge Aue steht nicht nur sportlich unter Druck. Zum vierten Mal infolge stellt der Vorstand den Antrag, die Pacht fürs Erzgebirgsstadion gestundet zu bekommen. Dabei fehlen dem Kreis selbst viele Millionen Euro.

Es geht wieder um 250.000 Euro. Der Fußballverein FC Erzgebirge Aue hat beim Erzgebirgskreis erneut die Stundung der Pachtzahlung fürs Erzgebirgsstadion beantragt. Fällig ist die Pacht für die Saison 2026/2027 Ende Juni. Nächsten Mittwoch sollen die Kreisräte nun darüber entscheiden, ob sie dem Club erneut Aufschub gewähren.
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