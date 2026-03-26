Erzgebirge Aue: Schuldet der Abstiegskandidat dem Landkreis bald 1 Million Euro?

FC Erzgebirge Aue steht nicht nur sportlich unter Druck. Zum vierten Mal infolge stellt der Vorstand den Antrag, die Pacht fürs Erzgebirgsstadion gestundet zu bekommen. Dabei fehlen dem Kreis selbst viele Millionen Euro.

Es geht wieder um 250.000 Euro. Der Fußballverein FC Erzgebirge Aue hat beim Erzgebirgskreis erneut die Stundung der Pachtzahlung fürs Erzgebirgsstadion beantragt. Fällig ist die Pacht für die Saison 2026/2027 Ende Juni. Nächsten Mittwoch sollen die Kreisräte nun darüber entscheiden, ob sie dem Club erneut Aufschub gewähren. Es geht wieder um 250.000 Euro. Der Fußballverein FC Erzgebirge Aue hat beim Erzgebirgskreis erneut die Stundung der Pachtzahlung fürs Erzgebirgsstadion beantragt. Fällig ist die Pacht für die Saison 2026/2027 Ende Juni. Nächsten Mittwoch sollen die Kreisräte nun darüber entscheiden, ob sie dem Club erneut Aufschub gewähren.