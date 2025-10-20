Erzgebirge: Auf Verkehrsteilnehmer warten Einschränkungen

Annaberg
In Annaberg-Buchholz werden unter anderem Gasanschlüsse erneuert.
Verkehrsteilnehmer müssen sich in Annaberg-Buchholz auf Einschränkungen einstellen. In der Dorfstraße wird im Bereich der Hausnummer 7 ein neuer Stromanschluss gelegt. Deshalb ist die Straße bis 31. Oktober gesperrt. Ebenfalls gesperrt ist im gleichen Zeitraum die Kupferstraße zwischen den Hausnummern 22 und 24. Dort erneuern die Stadtwerke...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.