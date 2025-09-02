Erzgebirge: Azubis und Studierende starten im Landratsamt

Annaberg
19 junge Menschen habe ihre Ausbildung beim Landratsamt Erzgebirgskreis begonnen.
19 Auszubildende und Studierende haben in dieser Woche eine Ausbildung bzw. ein Studium in der Kreisverwaltung begonnen. Sie lassen sich ausbilden in diesen Berufen: Verwaltungsfachangestellte, Kfz-Mechatroniker für Nutzfahrzeugtechnik, Fachkraft für Veranstaltungstechnik und Straßenwärter bzw. studieren sie in den Fachrichtungen Allgemeine...
