Landrat Rico Anton (hinten rechts) und der Beigeordnete Peter Leichsenring (hinten links) haben die neuen Azubis und Studenten im Landratsamt begrüßt.
Landrat Rico Anton (hinten rechts) und der Beigeordnete Peter Leichsenring (hinten links) haben die neuen Azubis und Studenten im Landratsamt begrüßt. Bild: Janine Benke/Pressestelle Landratsamt Erzgebirgskreis
Landrat Rico Anton (hinten rechts) und der Beigeordnete Peter Leichsenring (hinten links) haben die neuen Azubis und Studenten im Landratsamt begrüßt.
Landrat Rico Anton (hinten rechts) und der Beigeordnete Peter Leichsenring (hinten links) haben die neuen Azubis und Studenten im Landratsamt begrüßt. Bild: Janine Benke/Pressestelle Landratsamt Erzgebirgskreis
Annaberg
Erzgebirge: Azubis und Studierende starten im Landratsamt
Redakteur
Von Babette Zaumseil
19 junge Menschen habe ihre Ausbildung beim Landratsamt Erzgebirgskreis begonnen.

19 Auszubildende und Studierende haben in dieser Woche eine Ausbildung bzw. ein Studium in der Kreisverwaltung begonnen. Sie lassen sich ausbilden in diesen Berufen: Verwaltungsfachangestellte, Kfz-Mechatroniker für Nutzfahrzeugtechnik, Fachkraft für Veranstaltungstechnik und Straßenwärter bzw. studieren sie in den Fachrichtungen Allgemeine...
