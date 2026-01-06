Erzgebirge bekommt jetzt einen eigenen Orden

Annaberg
Der Erzgebirgskreis ist nicht der einzige in Sachsen, der verdienstvolle Bürger auf besondere Art würdigt. Aktuell läuft die Fertigung der Muster für die höchste Auszeichnung.
Mittelsachsen hat sie seit zehn Jahren, der bayerische Landkreis Schwandorf seit fast 50. Nun will der Erzgebirgskreis nachziehen: Besondere Verdienste von Bürgern des Landkreises sollen mit einer Verdienstmedaille gewürdigt werden können. Das haben die Kreisräte in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.
