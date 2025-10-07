Erzgebirge: Brücke wird abgerissen und neu gebaut

Annaberg
Die Arbeiten an der Sehmatalstraße in Annaberg-Buchholz verzögern sich. Darüber hinaus kündigt die Stadt eine weitere Vollsperrung an.
Der zeitliche Ablauf der geplanten Baumaßnahme auf der Sehmatalstraße in Annaberg-Buchholz im Bereich der Zufahrt zum Unternehmen Handtmann hat sich geändert. Ursprünglich waren die Abrissarbeiten der alten Brücke für vergangene Woche vorgesehen. Diese mussten jedoch verschoben werden, so die Stadtverwaltung. Die Arbeiten inklusive des...
