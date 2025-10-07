Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Stadt Annaberg-Buchholz kündigt weitere Verkehrseinschränkungen an.
Die Stadt Annaberg-Buchholz kündigt weitere Verkehrseinschränkungen an. Bild: Studio v-zwoelf/stock.adobe.com
Annaberg
Erzgebirge: Brücke wird abgerissen und neu gebaut
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Arbeiten an der Sehmatalstraße in Annaberg-Buchholz verzögern sich. Darüber hinaus kündigt die Stadt eine weitere Vollsperrung an.

Der zeitliche Ablauf der geplanten Baumaßnahme auf der Sehmatalstraße in Annaberg-Buchholz im Bereich der Zufahrt zum Unternehmen Handtmann hat sich geändert. Ursprünglich waren die Abrissarbeiten der alten Brücke für vergangene Woche vorgesehen. Diese mussten jedoch verschoben werden, so die Stadtverwaltung. Die Arbeiten inklusive des...
