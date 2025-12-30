Erzgebirge: Buchholzer planen Festbier fürs Jubiläumsjahr 2026

Im neuen Jahr wird die Gründung von Buchholz vor 525 Jahren gefeiert. Lange war der heutige Stadtteil der Kreisstadt eigenständig. Wie die Pläne fürs Jubiläum aussehen.

