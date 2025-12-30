MENÜ
2026 wird 525 Jahre Buchholz gefeiert. Im Bild: die St. Katharinenkirche als Wahrzeichen.
2026 wird 525 Jahre Buchholz gefeiert. Im Bild: die St. Katharinenkirche als Wahrzeichen. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Erzgebirge: Buchholzer planen Festbier fürs Jubiläumsjahr 2026
Redakteur
Von Annett Honscha
Im neuen Jahr wird die Gründung von Buchholz vor 525 Jahren gefeiert. Lange war der heutige Stadtteil der Kreisstadt eigenständig. Wie die Pläne fürs Jubiläum aussehen.

Die Buchholzer starten 2026 in ein Festjahr. Mit Veranstaltungen wollen sie an die Gründung der damaligen Stadt „St. Katharinenberg im Buchenholze“ vor 525 Jahren erinnern.
