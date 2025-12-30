Erzgebirge: Buchholzer planen Festbier fürs Jubiläumsjahr 2026

Annaberg
Im neuen Jahr wird die Gründung von Buchholz vor 525 Jahren gefeiert. Lange war der heutige Stadtteil der Kreisstadt eigenständig. Wie die Pläne fürs Jubiläum aussehen.
Die Buchholzer starten 2026 in ein Festjahr. Mit Veranstaltungen wollen sie an die Gründung der damaligen Stadt „St. Katharinenberg im Buchenholze“ vor 525 Jahren erinnern.
