Erzgebirge: Cross-Motorräder und E-Bike im Gesamtwert von 23.000 Euro gestohlen

Aus einer Garage in Thermalbad-Wiesenbad verschwanden zwei Motorräder der Marken Husqvarna und KTM. In Annaberg-Buchholz stahl jemand ein Cube-E-Bike.

Unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 1 und 10 Uhr in Thermalbad-Wiesenbad eine Garage in der Erbgerichtsstraße aufgebrochen und zwei Cross-Motorräder gestohlen. Laut Polizei handelt es sich um eine blau-orange-weiße Husqvarna und eine schwarz-weiß-gelbe KTM, die zusammen einen Wert von etwa 18.000 Euro haben. Beide Motorräder waren...