Jasmin Großmann als Goldmarie: eines von insgesamt fünf verschiedenen Outfits, mit denen sie bei Fabulix die Blicke auf sich gezogen hat. Bild: Robby Schubert
Jasmin Großmann als Goldmarie: eines von insgesamt fünf verschiedenen Outfits, mit denen sie bei Fabulix die Blicke auf sich gezogen hat. Bild: Robby Schubert
Jasmin Großmann als Goldmarie: eines von insgesamt fünf verschiedenen Outfits, mit denen sie bei Fabulix die Blicke auf sich gezogen hat.
Jasmin Großmann als Goldmarie: eines von insgesamt fünf verschiedenen Outfits, mit denen sie bei Fabulix die Blicke auf sich gezogen hat. Bild: Robby Schubert
Annaberg
Erzgebirge: Die coolsten Outfits bei Fabulix
Von Antje Flath, Katrin Kablau und Robby Schubert
Eine strahlende Goldmarie und eine strenge Stiefmutter zum Beispiel. Es gibt einige, die beim Märchenfilmfestival die Blicke auf sich ziehen. Sogar einen vierbeinigen Gentlemen.

Noch bis Sonntagabend können Besucher in Annaberg auf Schritt und Tritt zauberhaften Wesen begegnen: Feen und Meerjungfrauen, Prinzessinnen und Prinzen, Königen und Rittern, Hexen und Zwergen und noch vielen mehr. „Freie Presse“ hat einige der coolsten Outfits im Foto festgehalten.
