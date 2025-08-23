Erzgebirge: Die coolsten Outfits bei Fabulix

Eine strahlende Goldmarie und eine strenge Stiefmutter zum Beispiel. Es gibt einige, die beim Märchenfilmfestival die Blicke auf sich ziehen. Sogar einen vierbeinigen Gentlemen.

Noch bis Sonntagabend können Besucher in Annaberg auf Schritt und Tritt zauberhaften Wesen begegnen: Feen und Meerjungfrauen, Prinzessinnen und Prinzen, Königen und Rittern, Hexen und Zwergen und noch vielen mehr. „Freie Presse“ hat einige der coolsten Outfits im Foto festgehalten. Noch bis Sonntagabend können Besucher in Annaberg auf Schritt und Tritt zauberhaften Wesen begegnen: Feen und Meerjungfrauen, Prinzessinnen und Prinzen, Königen und Rittern, Hexen und Zwergen und noch vielen mehr. „Freie Presse“ hat einige der coolsten Outfits im Foto festgehalten.