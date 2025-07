Erzgebirge: Eine ganz besondere Stadtführung steht an

Mit zwei Gästeführern auf den Spuren von Annaberg und Buchholz

Annaberg-Buchholz feiert in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum: Vor 80 Jahren, am 1. Juli 1945, wurden die beiden Städte Annaberg und Buchholz zusammengeschlossen. Anlässlich dieses Ereignisses findet am 5. Juli, 17 Uhr, eine ganz besondere Stadtführung statt. Sie beginnt an den Theatertreppen (Buchholzer Straße 67). Die Teilnahme ist...