Erzgebirge: Energiesparprojekte werden unterstützt

Annaberg
Energieunternehmen stellen rund 480.000 Euro bereit.
Die Energieunternehmen Envia M und Mitgas stellen in diesem Jahr mit dem „Fonds Energieeffizienz Kommunen“ rund 482.500 Euro für 124 Energiesparprojekte in 22 Landkreisen bereit – darunter auch im Erzgebirgskreis. Damit können im Versorgungsgebiet der Energiedienstleister etwa 724.000 Kilowattstunden Strom und Gas sowie 420 Tonnen...
