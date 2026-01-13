MENÜ
Einsatzstichwort Wohnhausbrand. Deswegen ist am Dienstagabend auch die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Ehrenfriedersdorf für den Einsatz in Jahnsbach alarmiert worden.
Einsatzstichwort Wohnhausbrand. Deswegen ist am Dienstagabend auch die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Ehrenfriedersdorf für den Einsatz in Jahnsbach alarmiert worden. Bild: Katrin Kablau
Annaberg
Erzgebirge: Extreme Rauchentwicklung löst Großeinsatz der Feuerwehr aus
Von Katrin Kablau und Patrick Herrl
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hat am Dienstagabend für Aufsehen und Stau im Thumer Ortsteil Jahnsbach gesorgt. Was bislang bekannt ist.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei hat am Dienstagabend im Thumer Ortsteil Jahnsbach für Aufsehen und Stau gesorgt. Nach Angaben der Polizei vor Ort habe ein Passant kurz vor 19 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Der Grund war dichter Rauch in der Ortsmitte. Der junge Mann war auf dem Weg zu seinem Auto und...
