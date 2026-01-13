Erzgebirge: Fachkräfteportal knackt die Millionenmarke

Annaberg
Das Fachkräfteportal der Wirtschaftsförderung Erzgebirge erzielte 2025 Rekordbesuche und erhielt deutschlandweit Top-Bewertungen. Was steckt hinter dem Erfolg der regionalen Jobbörse?
Das Fachkräfteportal Erzgebirge hat 2025 einen neuen Rekord aufgestellt und erstmals mehr als eine Million Besuche gezählt. Die regionale Jobbörse der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH übertraf damit das bisherige Rekordjahr 2024 deutlich. „Damals lag die Zahl der Besuche bei über 800.000“, sagt Sabine Schulze-Schwarz, Sprecherin der...
