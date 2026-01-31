Erzgebirge: Fackelabfahrt krönt Familientag

In Oberwiesenthal sind Disco, Schminken und eine Fackelabfahrt für Kinder geplant – und das gleich dreimal.

Musik, Spiel und Spaß an der Freilichtbühne erwarten die Besucherinnen und Besucher am 5., 12. und 19. Februar in Oberwiesenthal. Dann findet jeweils ein Familientag mit großer Fackelabfahrt statt. Beginn ist 15 Uhr mit Kinderdisko und -schminken. 17 Uhr starten eine Après-Ski-Party und „Fichtelchens Skinacht“ auf dem Gelände der...