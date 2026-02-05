MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei warnt nach einem Betrug mit „falschen Polizisten“ vor der Masche.
Die Polizei warnt nach einem Betrug mit „falschen Polizisten“ vor der Masche. Bild: Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa
Die Polizei warnt nach einem Betrug mit „falschen Polizisten“ vor der Masche.
Die Polizei warnt nach einem Betrug mit „falschen Polizisten“ vor der Masche. Bild: Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa
Annaberg
Erzgebirge: Falsche Polizisten stehlen Gold – Zehntausende Euro weg
Von Farhad Salmanian
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Anruf von „der Polizei“, kurz darauf steht ein „Sicherheitsbeauftragter“ vor der Tür: Betrüger ergaunerten Wertsachen von einem Senior. Die Polizei warnt und verweist auf eine Seniorenmesse.

Betrüger haben einen Senior um mehrere Goldbarren im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro gebracht. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt der Mann am Dienstag gegen 17 Uhr einen Anruf eines Unbekannten, der sich als Polizist ausgab. Er behauptete, es werde gegen eine Bande ermittelt, die Einbrüche in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
21:45 Uhr
4 min.
Blitzeis legt Flughafen BER lahm - Massencrash auf A10
Am Flughafen BER starten und landen aktuell vorerst keine Maschinen mehr.
Am Flughafen BER dürfen keine Maschinen mehr starten oder landen. Auch Straßen und Autobahnen sind in Brandenburg und Berlin spiegelglatt. Eine Folge. Ein Massencrash.
31.01.2026
1 min.
Schockanrufe: Wie Vogtländer auf falschen Polizist reagieren
Schockanrufe von einem falschen Polizisten erhielten nun auch Klingenthaler. (Symbolfoto)
Betrüger versuchten ihr falsches Spiel am Telefon mit Bürgern aus Klingenthal und Plauen. Aber sie erreichten ihr Ziel nicht.
Cornelia Henze
15:45 Uhr
1 min.
Ehrenfriedersdorf: Einbrecher stehlen Tresor aus Geschäft
Nach dem Einbruch in ein Geschäft in Ehrenfriedersdorf ermittelt die Polizei.
Fenster aufgehebelt, Tresor weg: In Ehrenfriedersdorf sind Unbekannte in ein Geschäft eingebrochen. Die Ermittlungen dauern an.
Farhad Salmanian
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
Mehr Artikel