Erzgebirge: Falsche Polizisten stehlen Gold – Zehntausende Euro weg

Anruf von „der Polizei“, kurz darauf steht ein „Sicherheitsbeauftragter“ vor der Tür: Betrüger ergaunerten Wertsachen von einem Senior. Die Polizei warnt und verweist auf eine Seniorenmesse.

Betrüger haben einen Senior um mehrere Goldbarren im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro gebracht. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt der Mann am Dienstag gegen 17 Uhr einen Anruf eines Unbekannten, der sich als Polizist ausgab. Er behauptete, es werde gegen eine Bande ermittelt, die Einbrüche in...