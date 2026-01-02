MENÜ
Das Wohnmobil kam von der Straße ab und kippte auf die Seite.
Das Wohnmobil kam von der Straße ab und kippte auf die Seite. Bild: Sebastian Mayerhoefer/FFW
Annaberg
Erzgebirge: Familie verunglückt mit Wohnmobil
Redakteur
Von Kjell Riedel
Nahe Hammerunterwiesenthal ist ein Wohnmobil von der Straße abgekommen. Was bislang bekannt ist.

Glück im Unglück hat am Freitagnachmittag offenbar ein Paar mit seinem Kind bei einem Unfall nahe Hammerunterwiesenthal gehabt. Das Trio kam laut Oberwiesenthals Stadtteilwehrleiter Sebastian Mayerhoefer mit einem Wohnmobil von der S 266 ab, wobei das Fahrzeug letztlich auf die Seite kippte. „Als Rettungskräfte vor Ort eintrafen, waren die...
