Erzgebirge: Feuer an Einkaufsmarkt an B 95 – Ist ein Brandstifter unterwegs?

Ein Brand ist in der Nacht zu Donnerstag an einem Gebäude in Ehrenfriedersdorf ausgebrochen. Nicht nur Holzpaletten standen in Flammen. Es besteht Verdacht auf Brandstiftung. Was noch bekannt ist.

Mehrere freiwillige Feuerwehren sind am frühen Donnerstagmorgen wegen eines Brandes auf dem Gelände eines Edeka-Einkaufsmarkts an der B 95 in Ehrenfriedersdorf ausgerückt. Aus noch ungeklärter Ursache stand kurz nach 2 Uhr ein etwa 10 mal 25 Meter großes Palettenlager in Flammen. Laut Polizei war der Brand zunächst von einer Mülltonne...