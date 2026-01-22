MENÜ
Im Einsatz waren neben der Polizei rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ehrenfriedersdorf, Geyer, Thum, Schönfeld und Gelenau sowie der diensthabende Kreisbrandmeister.
Im Einsatz waren neben der Polizei rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ehrenfriedersdorf, Geyer, Thum, Schönfeld und Gelenau sowie der diensthabende Kreisbrandmeister. Bild: André März
Nahe einem Ehrenfriedersdorfer Einkaufsmarkt an der B 95 brach ein Feuer aus.
Nahe einem Ehrenfriedersdorfer Einkaufsmarkt an der B 95 brach ein Feuer aus. Bild: André März
Während des Einsatzes der Feuerwehren musste die B 95 in Ehrenfriedersdorf gesperrt werden.
Während des Einsatzes der Feuerwehren musste die B 95 in Ehrenfriedersdorf gesperrt werden. Bild: André März
Annaberg
Erzgebirge: Feuer an Einkaufsmarkt an B 95 – Ist ein Brandstifter unterwegs?
Von André März, Katrin Hofmann und Annett Honscha
Ein Brand ist in der Nacht zu Donnerstag an einem Gebäude in Ehrenfriedersdorf ausgebrochen. Nicht nur Holzpaletten standen in Flammen. Es besteht Verdacht auf Brandstiftung. Was noch bekannt ist.

Mehrere freiwillige Feuerwehren sind am frühen Donnerstagmorgen wegen eines Brandes auf dem Gelände eines Edeka-Einkaufsmarkts an der B 95 in Ehrenfriedersdorf ausgerückt. Aus noch ungeklärter Ursache stand kurz nach 2 Uhr ein etwa 10 mal 25 Meter großes Palettenlager in Flammen. Laut Polizei war der Brand zunächst von einer Mülltonne...
