Erzgebirge: Fichtelbergbahn dampft ins neue Jahr

Die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft erhöht auch am 4. Advent sowie vom 26. bis 31. Dezember ihre Zugfrequenz. 2026 sind an Feiertagen ebenfalls zusätzliche Fahrten geplant.

Wie bereits an den ersten drei Adventswochenenden schnauft die Fichtelbergbahn auch am 4. Advent sowie vom 26. bis 31. Dezember nicht nur mit acht, sondern mit zwölf Zügen pro Tag durchs Erzgebirge. Das teilt die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mit. Auch 2026 sollen an bestimmten Tagen mehr Züge verkehren. „Zum Beispiel am Ostersamstag...