Carmen Götz wird „Carmens Haarstudio“ in Annaberg zum Jahresende schließen.
Simone Unger und Cornelia Merkel (r.) arbeiten seit Jahrzehnten in „Carmens Haarstudio“. Sie hören mit ihrer Chefin auf.
Am 31. Dezember wird Carmen Götz „Carmens Haarstudio“ im Zentrum von Annaberg zum letzten Mal öffnen.
Annaberg
Erzgebirge: Friseurmeisterin schließt Salon in Annaberger Innenstadt nach Jahrzehnten
Redakteur
Von Annett Honscha
Am 31. Dezember wird „Carmens Haarstudio“ in der Annaberger Fußgängerzone zum letzten Mal öffnen. Inhaberin Carmen Götz geht in den Ruhestand. Was sich im Zentrum der Kreisstadt noch ändert.

Sie hat schon als Kind ihren Puppen die Haare geschnitten. Später wurde es ihr Beruf. Doch nach 33 Jahren als selbstständige Friseurmeisterin wird Carmen Götz am 31. Dezember zum letzten Mal Kunden in ihrem Salon in der Annaberger Innenstadt begrüßen. Danach schließt sie ihn. Sie geht in den Ruhestand – gemeinsam mit ihren beiden...
