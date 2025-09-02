Erzgebirge: Hundeschwimmen beendet Freibadsaison

Annaberg
Im Annaberg-Buchholzer Freibad „Am Stangewald“ haben am Samstag die Vierbeiner das Sagen.
Die Becken des Annaberg-Buchholzer Freibades „Am Stangewald“ werden am Samstag ganz in tierischer Hand sein: Von 10 bis 14 Uhr ist dort Hundeschwimmen angesagt. Damit wird dann auch die Freibadsaison beendet. Laut den Stadtwerken kommt der Eintritt von 2 Euro je Hund auch diesmal dem Tierheim Neu-Amerika in Buchholz in vollem Umfang zugute....
