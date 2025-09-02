Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Samstag heißt es wieder Hundeschwimmen im Freibad „Am Stangewald“ in Buchholz.
Am Samstag heißt es wieder Hundeschwimmen im Freibad „Am Stangewald“ in Buchholz. Bild: Symbolfoto: Uwe Anspach/dpa
Am Samstag heißt es wieder Hundeschwimmen im Freibad „Am Stangewald“ in Buchholz.
Am Samstag heißt es wieder Hundeschwimmen im Freibad „Am Stangewald“ in Buchholz. Bild: Symbolfoto: Uwe Anspach/dpa
Annaberg
Erzgebirge: Hundeschwimmen beendet Freibadsaison
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Annaberg-Buchholzer Freibad „Am Stangewald“ haben am Samstag die Vierbeiner das Sagen.

Die Becken des Annaberg-Buchholzer Freibades „Am Stangewald“ werden am Samstag ganz in tierischer Hand sein: Von 10 bis 14 Uhr ist dort Hundeschwimmen angesagt. Damit wird dann auch die Freibadsaison beendet. Laut den Stadtwerken kommt der Eintritt von 2 Euro je Hund auch diesmal dem Tierheim Neu-Amerika in Buchholz in vollem Umfang zugute....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
21.08.2025
4 min.
Ausgesetzter Kangal im Erzgebirge: Polizei ermittelt gegen ehemaligen Besitzer
Kangal-Mix Talos war Ende Mai in einem Waldstück bei Ehrenfriedersdorf ausgesetzt worden. Er wird weiter im Tierheim „Neu-Amerika“ in Buchholz betreut.
Ein verstörter Herdenschutzhund hatte vor knapp zwei Monaten bei Ehrenfriedersdorf für Aufsehen gesorgt. Er war mit Maulkorb auf sich gestellt. Ermittler sind in dem Fall weitergekommen.
Annett Honscha
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
09:05 Uhr
4 min.
Alle Konzerte abgesagt: DDR-Schlagerikone Veronika Fischer wendet sich mit traurigen Worten an ihre Fans
So sang sie sich in die Herzen vieler Fans: Die (ost-)deutsche Sängerin Veronika Fischer im Studio des DDR-Rundfunks in Ost-Berlin, aufgenommen im Jahr 1974.
Ihre Fans sind in Sorge: DDR-Schlagerlegende Veronika Fischer hat alle Auftritte abgesagt. Ist es ein Abschied für immer?
Jürgen Becker
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
19:00 Uhr
2 min.
Drei Vierbeiner des Annaberger Hundesportvereins punkten auf nationaler Ebene
Nadine Marschall (links) schnitt mit Uka ebenso gut ab wie Kerstin Schulze mit Rosa und Polly.
Nach ihren Titelgewinnen im Landesmaßstab haben die Hoopers auch bei der Bundessiegerprüfung überzeugt. Obwohl diesmal keine Medaillen heraussprangen, waren die Erzgebirger zufrieden.
Andreas Bauer
Mehr Artikel