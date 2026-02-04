MENÜ
Annaberg
Erzgebirge: IHK startet Lehrgang für künftige Zoll-Fachkräfte
Redakteur
Von Holk Dohle
In dem Lehrgang werden Grundlagen zu Außenwirtschaft, Zollrecht und internationalen Warenverkehrsabläufen vermittelt.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Chemnitz startet am Montag, 2. März, einen neuen Zertifikatslehrgang zur Fachkraft Zoll. Das Angebot richtet sich an Beschäftigte, die im Import oder Export arbeiten oder künftig entsprechende Aufgaben übernehmen wollen. Im Lehrgang werden Grundlagen zu Außenwirtschaft, Zollrecht und internationalen...
