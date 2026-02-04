Erzgebirge: IHK startet Lehrgang für künftige Zoll-Fachkräfte

Annaberg
In dem Lehrgang werden Grundlagen zu Außenwirtschaft, Zollrecht und internationalen Warenverkehrsabläufen vermittelt.
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Chemnitz startet am Montag, 2. März, einen neuen Zertifikatslehrgang zur Fachkraft Zoll. Das Angebot richtet sich an Beschäftigte, die im Import oder Export arbeiten oder künftig entsprechende Aufgaben übernehmen wollen. Im Lehrgang werden Grundlagen zu Außenwirtschaft, Zollrecht und internationalen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.